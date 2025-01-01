Топ-менеджер пермского «Машиностроителя» арестован за хищение 100 млн рублей Деньги выделялись оборонному предприятию на нужды СВО Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В ходе судебного заседания по делу Андрея Рожкова, генерального директора компании «СтанТроникс» из Коломны, стало известно о задержании Виталия Волчека, директора по развитию инфраструктуры и капстроительства «Пермского завода «Машиностроитель». Он арестован. Волчека, Рожкова и коломенского предпринимателя Дмитрия Зайцева обвиняют в мошенничестве с деньгами, выделенными оборонному предприятию на нужды СВО, на сумму, превышающую 100 млн руб. Об этом пишет «РБК-Пермь».

Следствие по делу было начато 21 августа 2025 года. По версии следствия, группа лиц совершила мошенничество, используя поддельные договоры на поставку оборудования.

Зайцев и Рожков были задержаны 28 августа в подмосковной Коломне. Пермский суд удовлетворил ходатайство ФСБ об их аресте. Апелляции Зайцева и Рожкова были отклонены вышестоящей инстанцией 12 и 16 сентября соответственно.

Согласно данным ФСБ, обвиняемые, используя фальшивые контракты на поставку оборудования, похитили более 100 млн руб., выделенных заводу для поддержки СВО.

В арбитражных судах Пермского края и Московской области рассматриваются два иска, поданные «ПЗ Маш» против «СтанТроникс» в 2025 году на общую сумму 44,6 млн руб.

