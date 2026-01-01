За 24 марта в Перми потушили семь пожаров Один человек погиб

фото с места пожара от МЧС

За прошедшие сутки, 24 марта 2026 года, на территории Пермского края потушили семь пожаров. Четыре из них произошли в Перми, по одному — в Березниках, Чердыни и Кунгуре. Есть погибший, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как писал уже «Новый компаньон», пожар, на котором погиб один человек, произошёл в многоквартирном доме на ул. Куйбышева в Перми.

Для предотвращения новых возгораний 24 марта в регионе работали 188 групп, в которые вошли 446 человек. Они осмотрели 1657 домов и квартир, провели инструктажи по пожарной безопасности с 2765 жителями, раздали 2236 памяток с правилами поведения при пожаре.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона: при первых признаках пожара немедленно звоните в экстренные службы по номерам «01», «101» или «112».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.