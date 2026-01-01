На пожаре в Перми погиб местный житель

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 24 марта в 01:15 в Перми в жилом доме на ул. Куйбышева произошло возгорание. На место происшествия незамедлительно прибыли 20 пожарных и шесть единиц спецтехники.

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что в одной из квартир горит мебель. Сотрудники газодымозащитной службы 110 ПСЧ спасли мужчину из задымлённого помещения, он не получил травм.

Еще один человек, найденный в комнате с пылающим диваном, был без признаков жизни. Его вынесли наружу и начали реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Погибший является сыном спасённого мужчины.

Пожар был локализован и ликвидирован в 01:31, его площадь составила 10 кв. м. В данный момент устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.

