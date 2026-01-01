Доступ посетителей в пермский сад Миндовского полностью закроют в мае Пока территория доступна для прогулок

Проект ремонта сада им. Миндовского, 59.gorodsreda.ru

Как уже сообщал «Новый компаньон», с 23 марта в саду им. Миндовского в Индустриальном районе Перми прекратили работу аттракционы и началась подготовка к масштабной реконструкции. В мэрии Перми уточнили, что пока территория сада остаётся доступной для прогулок.

Сейчас ведётся демонтаж оборудования и торговых объектов, который планируется завершить до 15 апреля. Параллельно проходят конкурсные процедуры по выбору подрядчика для предстоящих работ. Начало ремонтных работ запланировано на май, а завершение — на текущий год. Именно в мае и на время работ сад будет закрыт для посетителей.

В рамках благоустройства предполагается отремонтировать дорожки и площадки, обновить малые архитектурные формы, детские и спортивные зоны. Также планируется установка сцены, создание цветников и обновление входа со стороны ул. Мира. В прошлом году сад им. Миндовского одержал победу во всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства, получив более 36 тыс. голосов от пермяков.

В этом году пройдет новое голосование, которое продлится с 21 апреля по 12 июня. Объект, набравший наибольшее количество голосов, будет благоустроен в 2027 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.