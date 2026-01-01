Сад Миндовского в Перми закрылся на реконструкцию Начались работы по демонтажу аттракционов

Олег Антонов

В саду им. В.Л. Миндовского, расположенном в Индустриальном районе Перми, 23 марта начались работы по демонтажу аттракционов. Администрация сада просит посетителей соблюдать осторожность и не приближаться к зоне работ. Детей рекомендуется держать на руках и не оставлять без присмотра.

Накануне в саду состоялось прощальное мероприятие, приуроченное к началу масштабной реконструкции, «Время перемен. До свидания, сад!».

Согласно проекту, на работы в саду оценили в 255,7 млн руб. В рамках реконструкции планируется обустройство сети пешеходных дорожек с плиточным покрытием, создание спортивной зоны с уличными тренажерами, площадки для спокойного отдыха со скамейками, а также установка сцен, арт-объектов и шатра. Кроме того, в саду будут проведены работы по озеленению и устройству цветников. Завершение всех работ ожидается к сентябрю.

