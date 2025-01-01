Советник губернатора рассказал о проекте благоустройства сада Миндовского в Перми
Ранее объект получил федеральное финансирование
В Перми благоустройство сада им. Миндовского начнётся в ближайшее время. Об этом сообщил депутат заксобрания Прикамья, советник губернатора по строительству Павел Черепанов.
В рамках запланированных работ предполагается обновление площадок для тренажёров, установка нового оборудования, а также создание резинового покрытия и входной группы. В саду обновится центральная аллея, появится ивент-зона со сценой, дренажная система вдоль дорожек. Кроме того, планируется озеленение и установка малых архитектурных форм.
Напомним, сад им. Миндовского признан победителем общероссийского голосования по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2026 году. По информации «Пермьпарка», за улучшение сада проголосовало свыше 36 тыс. человек.
Мероприятие проводилось в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект-победитель голосования получает федеральное финансирование.
