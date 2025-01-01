Федеральное финансирование на благоустройство получит сад Миндовского в Перми
Работы будут выполнены в 2026 году
В Перми сад им. Миндовского признан победителем общероссийского голосования по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2026 году. По информации «Пермьпарка», за улучшение сада проголосовало свыше 36 тыс. человек. В планах на следующий год — создание детской и спортивной зон, а также работы по озеленению территории.
Второе место в голосовании занял сквер на ул. Восстания в Мотовилихинском районе, а третье — парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. Всего в Перми в общероссийском голосовании за выбор объектов для благоустройства приняло участие более 142 тыс. человек. Мероприятие проводилось в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект-победитель голосования получает федеральное финансирование.
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