В Перми депутаты гордумы передали недостроенный крематорий и земли кладбища «Восточное» краю Участок и имущество отдали безвозмездно

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 24 марта, депутаты одобрили безвозмездную передачу имущественного комплекса кладбища «Восточное» в Мотовилихинском районе в собственность Пермского края. В состав передаваемого имущества входят несколько недостроенных объектов, в том числе крематорий, а также земельные участки общей площадью свыше 500 тыс. кв м.

Примечательно, что утром, перед пленаркой думы, состоялось заседание комитета по инвестициями и управлению муниципальными ресурсами, на котором обсуждался этот вопрос. Начальник департамента имущественных отношений мэрии Александр Хаткевич выступил с докладом о безвозмездной передаче муниципального имущества в собственность Пермского края.

Как ранее писал «Новый компаньон», инициатива о передаче поступила от регионального министерства транспорта ещё в феврале 2026 года. После рассмотрения профильными департаментами администрации Перми и согласования с городским департаментом земельных отношений было принято положительное решение.

В финансово-экономическом обосновании отмечалось, что инвестпроект по строительству крематория на кладбище «Восточное» стартовал в 2009 году, однако объекты так и не были введены в эксплуатацию. В феврале 2026 года комиссия по инвестпроектам продлила срок реализации до 2028 года и перенесла финансирование строительства на сумму 478,98 млн руб.

Однако власти пришли к выводу, что дальнейшее строительство крематория на «Восточном» нецелесообразно, поскольку приоритетным признан проект по строительству крематория на кладбище «Северное».

В мэрии Перми подчеркнули, что передача объектов не повлечёт дополнительных расходов для городского бюджета. Средства, ранее заложенные на строительство крематория на кладбище «Восточное», будут перераспределены при внесении изменений в бюджет города.

