Власти Перми передадут комплекс кладбища «Восточное» в собственность края Земли и имущество отойдут региону безвозмездно

Людмила Максимова

Как стало известно «Новому компаньону», власти Перми подготовили проект решения о безвозмездной передаче имущества муниципального образования в собственность Пермского края. Речь идёт об имущественном комплексе кладбища «Восточное» в Мотовилихинском районе. В его состав входят несколько недостроенных объектов, включая крематорий, а также земельные участки общей площадью более 500 тыс. кв. м.

Как выяснило издание, предложение в администрацию Перми о передаче земель и имущества на баланс края поступило от минтранса региона ещё в феврале 2026 года.

После его изучения, департамент дорог и благоустройства администрации Перми, а также МКУ «Пермблагоустройство» одобрили передачу. Её согласовал и городской департамент земельных отношений.

В финансово-экономическом обосновании к проекту решения властей города (есть в распоряжении «Нового компаньона») отмечается, что инвестиционный проект «Строительство крематория на кладбище «Восточное» в Перми реализовывался с 2009 года по 2024 год, однако объекты так и не были введены в эксплуатацию.

В документе напомнили, что на заседании комиссии по разработке и реализации инвестпроектов администрации Перми 13 февраля 2026 года было принято решение о продлении срока осуществления капитальных вложений в вышеуказанный проект до 2028 года. На этот год было перенесено финансирование строительства крематория на кладбище «Восточное» на сумму 478,98 млн руб.

Однако, отметили власти, в связи с началом приоритетного инвестпроекта по строительству крематория на кладбище «Северное» в Перми дальнейшее строительство крематория на кладбище «Восточное» и вложение бюджетных ассигнований представляется нецелесообразным.

В мэрии подчеркнули, что передача объектов в собственность края не повлечет финансовых затрат для бюджета Перми.

Что же касается денег, запланированных в бюджете на реализацию инвестпроекта «Строительство крематория на кладбище «Восточное», то они будут перераспределены при последующем внесении изменений в бюджет города.

