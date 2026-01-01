В Перми зафиксирован девятый суточный рекорд тепла в марте

В Перми продолжилось аномально теплое начало весны: в городе установлен уже девятый в нынешнем марте суточный рекорд температуры. По данным городской метеостанции, в 17:00 столбики термометров поднялись до +10,8°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2014 году. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

На севере Пермского края температура оказалась еще выше — до +11…+12°С.

Синоптики отмечают, что основная волна тепла еще впереди. Ожидается, что потепление усилится с пятницы, 27 марта. Именно с этого времени может начаться новая серия температурных рекордов, которая, по некоторым оценкам, способна продлиться до начала апреля.

Ранее сообщалось, что самые высокие температуры в 22 марта зафиксированы на северо-западе и юго-западе края — в Кочево и Чайковском, где воздух прогрелся до +11,4°С. В Чердыни суточный рекорд тепла, установленный в 2002 году, тоже не был побит.





