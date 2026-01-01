В Перми 24 марта ожидается девятый температурный рекорд месяца Воздух может прогреться до +12 градусов

Зарина Ситдикова

В понедельник, 23 марта, в Перми обошлось без температурного рекорда — воздух прогрелся только до +10,3°С. Но это уже пятый раз в марте, когда температура поднимается выше +10°С. Для сравнения, в прошлом году таких дней было шесть, а в рекордно тёплом марте 2020 года — всего три. По предварительным подсчётам, в марте этого года в Перми будет более десяти дней с температурой выше +10°С, что больше, чем в некоторые годы наблюдалось в апреле (например, в 2009, 2015 и 2018 годах). Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Самые высокие температуры в понедельник зафиксированы на северо-западе и юго-западе края — в Кочево и Чайковском, где воздух прогрелся до +11,4°С. В Чердыни суточный рекорд тепла, установленный в 2002 году, тОже не был побит.

Во вторник, 24 марта, ожидается сохранение малооблачной погоды под влиянием антициклона с Южного Урала. По сравнению со вчерашним днём усилится ветер, однако температура поднимется на 1-2°C. В Перми возможен девятый температурный рекорд в марте этого года.

