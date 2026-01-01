В Пермском крае закрыты три ледовые переправы

МЧС России по Пермскому краю

На территории Чусовского и Кунгурского муниципальных округов приостановлена эксплуатация трёх ледовых переправ в связи с ухудшением состояния ледового покрова. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В Чусовском МО закрыты две переправы через реку Чусовая:

— маршрут, соединяющий посёлок Верхнечусовские Городки и посёлок Красная Горка;

— переправа между селом Сёла и урочищем Ванево.

В Кунгурском МО прекращена работа переправы через реку Сылва в районе села Насадка — деревни Мостовая.

Жителям и водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от выезда на лёд и пользоваться альтернативными маршрутами. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться в службу спасения по единому номеру «112».

Ранее сообщалось, что в Косинском муниципальном округе Пермского края закрыта ледовая переправа через реку Коса.













