В Пермском крае закрыли ещё одну ледовую переправу

МЧС России по Пермскому краю

В Косинском муниципальном округе Пермского края закрыта ледовая переправа через реку Коса. Решение принято в связи с сезонным потеплением и естественным изменением состояния ледового покрова.

На сегодняшний день в регионе продолжают работу четыре ледовые переправы. Ранее МЧС России по Пермскому краю уже вводило ограничения на переправе через Каму в районе урочища «Пернояг»: максимально допустимая нагрузка на лед снижена до 25 тонн. Меры также связаны с потеплением и направлены на обеспечение безопасности водителей и пассажиров.

МЧС напоминает правила безопасного проезда по ледовым переправам:

— выезжать на лед следует медленно, без резких ускорений и торможений, соблюдая скорость не более 10 км/ч;

— перед выездом необходимо отключить блокировку дверей автомобиля и отстегнуть ремни безопасности — это обеспечит быструю эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации;

— движение по переправе должно осуществляться без остановок.

В случае происшествия необходимо незамедлительно обращаться в службу спасения по номеру 112.

Рекомендуется следить за официальными сообщениями МЧС и местных администраций для получения актуальной информации о режиме работы ледовых переправ.

