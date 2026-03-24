Минимущества предложило инвесторам пять объектов культурного наследия в Перми

Фото: Минимущества Пермского края

Минимущества опубликовало каталог объектов культурного наследия, который предназначен для инвесторов. В него вошли пять объектов, находящихся в краевой столице.

Так, один из объектов — памятник регионального значения «Штаб бригады», входящий в состав объекта культурного наследия — ансамбля «Красные казармы». Это нежилое двухэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — под существующие объекты недвижимости. Состояние объекта оценивается как неудовлетворительное. В качестве точек притяжения вблизи объекта власти отмечают бульвар Советской Армии, ДК им. А.Г. Солдатова, аллею на Тихом Компросе.

Второй объект, предлагаемый для инвестиций, находится по ш. Космонавтов, 25. Там расположен флигель купца Лаптева площадью чуть более 530 кв. м. Здание разрешено использовать под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Поблизости находятся стадион «Динамо» и Александровский сквер.

На улице 1905 года выставлен для инвесторов объект культурного наследия «Торговый дом». Отмечается, что помещение находится в удовлетворительном состоянии, его разрешено адаптировать под административное здание со встроенными помещениями. Рядом располагаются Райский сад и музей-диорама.

На этой же улице предлагается вложить средства и в представительство компании «Зингер». Двухэтажное здание находится в удовлетворительном состоянии, использовать помещение можно под магазин продовольственных товаров.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что предлагается вложиться и в здание бывшей инфекционной больницы.

Есть немало предложений для инвесторов и за пределами Перми. Так, например, в Усолье таких объектов сразу 11. В их числе «Дом Господский», «Типография И.А. Тарасова», «Дом Кузнецова». Есть здания и в Большесосновском округе — «Дом купца Кашкарова», в Добрянском — «Дом управляющего железоделательным заводом», «Контора Полазненского завода», в Бардымском — «Правление волостное».

