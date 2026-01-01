Здание на месте бывшей инфекционной больницы в Перми предложили инвесторам

Яндекс. Карты

Минимущества Пермского края внесло здание на месте бывшей инфекционной больницы в краевой столице в каталог объектов культурного наследия (ОКН), предназначенный для потенциальных инвесторов.

Речь идёт о здании, расположенном по адресу ул. Пушкина, 96. Объект является памятником регионального значения — «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер» (нач. ХХ в.; 1920-1930 гг.).

Это двухэтажное нежилое здание площадью 598,2 кв.м.

Для инвесторов, готовых вкладывать средства в реставрацию объектов культурного наследия, предусмотрена льготная программа кредитования со ставкой 9%. Полученные средства допускается направлять на подготовку проектной документации, проведение восстановительных работ или адаптацию исторических зданий под актуальные задачи.

Максимальный срок реализации таких проектов ограничен 8,5 годами. Обязательным условием является обеспечение общественного доступа к отреставрированным объектам. После завершения работ памятники архитектуры могут функционировать как элементы туристического кластера: гостиницы, предприятия общественного питания, административные помещения, а также площадки для образовательных и культурно-досуговых программ.

Также предполагается применение краевого инструмента «Аренда за 1 рубль», предлагающего особые условия для работы с объектами культурного наследия. При взятии на себя обязательств по ремонту и реставрации арендная плата устанавливается на уровне 1 рубля за квадратный метр в год. В настоящее время в рамках этой инициативы в Перми (ул. Пермская, 45) ведутся работы по восстановлению двух памятников: «Дома, где в 1902—1903 гг. жила Л.А. Фотиева» и «Дома Пермского инженерного товарищества». Договоры аренды на эти объекты заключены сроком на 49 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.