Компания депутата Пермской думы достраивает медцентр на Пушкина Его открытие намечено на июнь

Константин Долгановский

В центре Перми на ул. Пушкина, 30а в июне откроют новый лечебно-диагностический центр. Об этом пишет v-kurse.ru. Объект находится в микрорайоне Разгуляй рядом с католическим костёлом, являющимся памятником архитектуры. При проектировании внешнего вида здания было учтено это соседство.

В 2023 году власти Прикамья присвоили проекту статус приоритетного. Застройщик лечебно-диагностического центра — ООО «ЭКСО Проперти», одним из владельцев которого является депутат Пермской гордумы Даниил Морозов. В параметрах проекта было указано, что общая площадь здания — 3,8 тыс. кв. м. Объём вложений оценивается в 320 млн руб., срок реализации — 2026 год. После окончания строительства здание планировали передать в аренду иногородней клинике мозга.

По данным портала, медцентр будет оказывать широкий спектр услуг, в том числе стоматологические и по лечению ЛОР-заболеваний.

