Алёна Бронникова Компания депутата Пермской думы получила разрешение на возведение медцентра на Пушкина Строительство завершат в 2026 году Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Компания ООО «ЭКСО Проперти», одним из владельцев которой является депутат Пермской гордумы Даниил Морозов, получила разрешение на строительство лечебно-диагностического центра по ул. Пушкина, 30а в Перми. Согласно документу, опубликованному на сайте краевого минимущества, документация была выдана 19 ноября.

Статус приоритетного инвестиционного проект медцентра получил в 2023 году. Объём вложений оценивается в 320 млн руб., срок реализации — до 2026 года. После окончания строительства здание планируют передать в аренду иногородней клинике мозга.

Архитектурно-градостроительный облик объекта был согласован 12 ноября. Планируется, что здание будет пятиэтажным, общей площадью 3,8 тыс. кв. м. Проектная документация получила положительно заключение негосударственной экспертизы 18 ноября.

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