Алёна Бронникова Девелопер получил одобрение проекта строительства медцентра на Пушкина в Перми Объём инвестиций на реализацию оценивается в 320 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектная документация на строительство лечебно-диагностического центра на ул. Пушкина в Свердловском районе Перми 18 ноября получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Заключение выдало челябинское ООО «Экспертиза проектной документации». Возведением будет заниматься инвестиционная компания ООО «ЭКСО Проперти», одним из владельцев которой является депутат Пермской гордумы Даниил Морозов. Проект подготовлен пермской проектно-инжениринговой компанией «Новый город».

Инвестиционному проекту строительства лечебно-диагностического центра в Перми в 2023 году присвоен статус приоритетного. По информации инвестиционного портала Пермского края, объём вложений оценивается в 320 млн руб. Срок реализации — до 2026 года.

Здание будет построено на участках по ул. Пушкина, 30 (площадью 769 кв. м), а также Пушкина, 30а (504 кв. м). После окончания строительства его передадут в аренду иногородней клинике мозга.

Как указано на сайте администрации Перми, 12 ноября был также согласован архитектурно-градостроительный облик объекта. Планируется, что здание будет пятиэтажным, площадью 3,8 тыс. кв. м.

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