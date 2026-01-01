На уничтожение борщевика в Перми хотят потратить 3,2 млн рублей

Константин Долгановский

В Перми ищут подрядчика, который займётся предотвращением распространения и уничтожением борщевика Сосновского. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы будут проводиться в Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском, Ленинском, Орджоникидзевском, Свердловском, Кировском районах Перми, а также в посёлке Новые Ляды. Срок выполнения работ — с 15 мая по 15 сентября.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,2 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.