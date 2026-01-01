Капремонт здания районной прокуратуры Перми оценили в 1,3 млн рублей Речь идёт о ремонте здания прокуратуры Ленинского района

Прокуратура Пермского края

В Перми ищут подрядчика, который займётся капитальным ремонтом здания прокуратуры Ленинского района (ул. Советская,24). Заказчиком выступает краевая прокуратура. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,28 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля. Провести ремонтные работы будет необходимо до 31 июля 2026 года.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что проект капремонта детского музея игрушки в Краснокамске (ул. Свердлова, 10) 18 марта получил положительное заключение госэкспертизы.





