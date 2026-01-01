В Прикамье простятся с погибшим на СВО 22-летним Станиславом Жениным

Фото: Подслушано Злой Кудымкар / предоставлено родственниками погибшего

В Кудымкарском округе проводят в последний путь бойца СВО Станислава Женина. Об этом сообщили родственники погибшего в соцсетях.

Станислав Женин родился в 2003 году, а 26 января 2025 года ушёл на СВО. Молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ. Погиб Станислав 7 июня. Обстоятельства его гибели не уточняются.

В среду, 25 марта, с 11:00 в прощальном зале на кладбище у кирзавода (ул. Центральная, 16) состоится траурный митинг. Отпевание пройдёт с 12:00 в храме Кудымкара. Военнослужащего похоронят на кладбище в с. Верх-Иньва. После похорон состоится поминальный обед в кафе «Парма».

Ранее «Новый компаньон» писал , что в этот же день, 25 марта, в с. Беляевка Оханского округа похоронят другого участника СВО — старшего сержанта, командовавшего отделением разведывательной роты, Ивана Доронина. Он погиб 12 марта в районе п. Красноармейск Донецкой Народной Республики. Ему было 39 лет.

