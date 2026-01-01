В Прикамье похоронят погибшего на СВО разведчика Ивана Доронина Мужчине было 39 лет

фото предоставлено администрацией Оханского округа

В среду, 25 марта, в с. Беляевка Оханского округа Прикамья состоятся похороны погибшего на СВО Ивана Доронина. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования семье и близким военнослужащего.

В некрологе сказано, что за почти четыре года службы в зоне специальной военной операции Иван Доронин неоднократно проявлял храбрость и мужество, за что был удостоен медалей Александра Суворова, «За отвагу», а также наград «За воинскую доблесть» второй и третьей степени.

Он погиб 12 марта при выполнении боевого задания в районе п. Красноармейск Донецкой Народной Республики. Старшему сержанту, командовавшему отделением разведывательной роты, было 39 лет.

Его семья переехала в Беляевку в 1992 году. Здесь он окончил школу и получил профессию автослесаря.

После службы во внутренних войсках МВД России Иван некоторое время работал в Перми, но затем вернулся в родное село, устроившись на «Оленью заставу».

Прощание с Иваном Дорониным пройдёт 25 марта. В 11 часов церемония состоится в Беляевском ДК, а в 12 часов пройдёт отпевание в церкви.

