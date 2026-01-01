В Прикамье продажи антидепрессантов выросли в полтора раза В январе пермяки купили лекарственных препаратов на 32 млн рублей

Константин Долгановский

В Пермском крае наблюдается устойчивый рост продаж антидепрессантов, что связано с увеличением уровня тревожности и депрессивных состояний среди населения. По данным маркетингового агентства DSM Group, в январе 2026 года объём продаж этих препаратов вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 32 млн руб. Количество проданных упаковок возросло на 26%, составив 34,3 тыс. штук.

Эксперты, опрошенные «Новым компаньоном», отмечают, что рост продаж антидепрессантов обусловлен не только увеличением числа психических расстройств, но и снижением стигмы вокруг обращения за помощью. Люди стали более осведомлёнными о важности психического здоровья и чаще обращаются к специалистам. Это отражает устоявшуюся тенденцию заботы о здоровье, включая психологическое.

Антидепрессанты назначаются не только психиатрами, но и врачами других специальностей, таких как неврологи и гастроэнтерологи. Эти препараты помогают не только при депрессии и тревожных расстройствах, но и при хронических болях и функциональных расстройствах пищеварения. Это расширяет круг пациентов, использующих антидепрессанты.

