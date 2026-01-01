Максим Артамонов Спрос на стрессоустойчивость В Пермском крае продолжают расти продажи антидепрессантов

В Пермском крае, как и в других российских регионах, сохраняется востребованность антидепрессантов — их продажи растут год от года. Эксперты связывают такую динамику с повышением уровня тревожности и депрессивных состояний у населения, а также с улучшением осведомлённости о важности заботы о своём ментальном здоровье.

Продажи на взлёте

В Пермском крае объём продаж антидепрессантов в январе 2026 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: с 21,7 млн до 32 млн руб. В свою очередь, объём проданных упаковок увеличился на 26% — с 27,2 тыс. до 34,3 тыс. штук. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в маркетинговом агентстве DSM Group.

Согласно данным агентства, в 2024 году в регионе объём продаж составил 230,8 млн руб., а в 2025 году — уже 336,5 млн руб. Что касается объёма продаж упаковок, то год к году он вырос с 314,2 тыс. до 397,7 тыс. штук (рост составил 27%).

Лидером продаж стал препарат «Триттико» (9,84%). На втором и третьем местах оказались «Селектра» (8,27%) и «Феварин» (7,77%). Также в пятёрку самых востребованных лекарств попали «Дулоксента» (7,66%) и «Велаксин» (7,24%) — четвёртое и пятое места соответственно.

В целом по России в 2025 году аптеки продали россиянам 22,3 млн упаковок антидепрессантов на 20,5 млрд руб. Объём продаж по сравнению с 2024 годом вырос на 24% в натуральном выражении и на 36% — в деньгах.

Подобный скачок отражает устойчивый многолетний тренд. Всего за последние семь лет затраты россиян на покупку антидепрессантов увеличились более чем в четыре раза: если в 2019 году объём покупок составлял 4,7 млрд руб., то в 2025 году эта сумма превысила отметку в 20 млрд руб.

Как рассказал в беседе с «Новым компаньоном» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, резкий рост объёма продаж и спроса на подобные препараты связан с устоявшейся в последние годы тенденцией, направленной на заботу о своём здоровье, в том числе психологическом.

Визит к психологу как норма

Психолог Службы сохранения семей в фонде «Дедморозим» Малика Соколова в беседе с «Новым компаньоном» рассказала, что антидепрессанты — это препараты, влияющие на биохимические процессы в мозге. И они помогают справляться с психическими расстройствами (депрессия, тревожные расстройства и другие).

«Сейчас эти препараты часто назначают не только психиатры, но и врачи других специальностей: неврологи и гастроэнтерологи, — рассказала психолог. — Их применяют для лечения хронических болей (например, скелетно-мышечных, дорсалгий) и функциональных расстройств пищеварения, таких как функциональная диспепсия или синдром раздражённого кишечника».

По мнению Соколовой, увеличение частоты назначений связано не с тем, что у людей стало больше психических проблем, а с появлением новых исследований, подтверждающих эффективность антидепрессантов при различных состояниях. Например, раньше при тревожных расстройствах в первую очередь назначали анксиолитики, а сейчас препаратами первой линии для длительной терапии стали именно антидепрессанты.

Ещё одна причина, по которой антидепрессанты стали назначать чаще, в том, что люди в целом начали больше обращаться к врачам с такими симптомами, отметила эксперт.

«Если ранее многие переносили депрессию самостоятельно, не обращаясь к специалистам, то сейчас визит к психотерапевту или психиатру с жалобами на депрессивные симптомы считается нормальной практикой», — добавила она.

Комплекс факторов

Клинический психолог Анна Мехоношина убеждена в том, что не стоит сводить рост трат россиян на антидепрессанты к единственной причине. В профессиональных сообществах психологи часто обсуждают этот тренд и приходят к выводу, что он гораздо шире, чем просто как «люди стали чаще болеть».

«Да, депрессивные и тревожные расстройства действительно остаются основной причиной назначения антидепрессантов, и в практике я регулярно вижу людей, которые приходят в состоянии выраженного истощения, с нарушенным сном, постоянной тревогой, ощущением утраты опоры и будущего. Но это лишь часть картины. Рост продаж отражает не только реальную нагрузку на психику, но и снижение стигмы, улучшение диагностики и готовность обращаться за помощью. При этом социальный контекст тоже нельзя игнорировать. Хроническая неопределённость, напряжённые условия труда, экономическая и семейная нестабильность создают фон, при котором адаптационные ресурсы у многих людей истощаются. Антидепрессанты в таких условиях становятся способом вернуть базовую работоспособность и снизить интенсивность симптомов», — пояснила эксперт.

В то же время она отмечает: препараты могут быть эффективной поддержкой, но не заменяют психотерапию и работу с причинами состояния. В целом же рост трат на антидепрессанты, по мнению Мехоношиной, можно рассматривать как сложный и многопричинный процесс. Поскольку это «одновременно сигнал о высокой психоэмоциональной нагрузке в обществе и признак того, что люди стали внимательнее относиться к своему психическому здоровью и чаще выбирать помощь, а не молчаливое терпение». И эти процессы идут параллельно.

«Если говорить о пользе и рисках антидепрессантов, я стараюсь занимать максимально трезвую позицию без запугивания и без идеализации. Если коротко, то препараты начинают работать с основной мишенью расстройства, а не с отдельными симптомами», — резюмирует эксперт.

Первый шаг к восстановлению

Депрессия и тревожные расстройства — состояния, которые чаще всего приводят россиян к использованию антидепрессантов. Среди тревожных расстройств наиболее распространены генерализованное тревожное расстройство, панические атаки и социальная тревожность, рассказал доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера, заместитель главного врача Краевой клинической психиатрической больницы Анатолий Андрусенко.

В то же время он отмечает, что тренд на приём антидепрессантов особенно заметен в последние годы из-за изменения отношения людей к ментальному здоровью и накопления стрессовых факторов. Обращаться за психиатрической помощью становится менее стыдно, а обсуждение ментального здоровья — нормальное явление.

«Депрессия всё чаще рассматривается как заболевание, а не как временное эмоциональное состояние. Накопление стрессовых факторов, экономическая нестабильность, высокий уровень неопределённости, перегрузка на работе и хроническое недосыпание — всё это может способствовать появлению симптомов, характерных не только для депрессии и тревоги, но и для стресс-связанных нарушений. Для многих пациентов медикаментозная терапия становится первым шагом к восстановлению», — рассказал психиатр.

Помимо этого, применение антидепрессантов возможно и вне психиатрии, уточнил Андрусенко. Например, их могут назначать при хронической боли, мигрени, синдроме раздражённого кишечника, нарушениях сна. Пациенты с такими состояниями обычно наблюдаются у врачей других специальностей и получают рецепты как часть комплексного лечения, что увеличивает общее потребление препаратов.

