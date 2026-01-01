Суд приостановил работу пермского фонда помощи животным из-за нарушений Ранее в организации прошла масштабная проверка прокуратуры и Госветинспекции

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры Кировского района и приостановил деятельность фонда помощи животным «Станция скорой помощи». Организация занималась содержанием собак по адресу: улица Причальная, 5. Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда.

Проверка была инициирована после публикаций в СМИ. В ходе совместного рейда прокуратуры и ветеринарной инспекции были выявлены многочисленные нарушения: вольеры и территория не убирались, отсутствовали дезинфекционные барьеры, зимой животные содержались в холоде — в будках не было подстилок, а проёмы не были защищены от ветра. Также на территории не оказалось изолятора для больных и вновь прибывших собак, что создавало риск распространения инфекций.

Кроме того, в приюте не вёлся надлежащий учёт питомцев (не использовались индивидуальные клипсы), нарушались правила хранения лекарств и утилизации трупов животных.

Суд обязал фонд в течение трёх месяцев с момента вступления решения в законную силу устранить все выявленные нарушения. До этого момента эксплуатация помещения на ул. Причальная, 5 для содержания животных запрещена. Также с фонда взыскана государственная пошлина в размере 20 тыс. руб. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе этого года прокуратура Перми завершила проверку деятельности Фонда помощи животным «Станция скорой помощи». Проверка проводилась совместно с краевой Госветинспекцией на фоне сообщений в СМИ о жестоком обращении с животными.

