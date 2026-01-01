В Перми прокуратура выявила массовые нарушения в приюте для животных Организаторов привлекут к ответственности Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Перми завершила проверку деятельности Фонда помощи животным «Станция скорой помощи», расположенного по адресу: ул. Причальная, 5. Проверка проводилась совместно с Госветинспекцией Пермского края и стала результатом сообщений в средствах массовой информации о жестоком обращении с животными

Проверяющие зафиксировали серьёзные проблемы с условиями содержания животных. Там не было ветеринарного пункта, большинство вольеров не оборудованы посудой для кормления и поения, подстилками; территория долгое время не убиралась от снега и мусора. Также были выявлены нарушения при хранении лекарственных препаратов, включая использование просроченных лекарств. Многие животные находятся в состоянии крайнего истощения и обезвоживания, часть из них погибла.

Материалы проверки переданы в Ветеринарную инспекцию края и Россельхознадзор для возбуждения дел об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ: «Несоблюдение требований к содержанию животных» (ч.ч. 1, 2 ст. 8.52), «Нарушение правил карантина животных» (ч. 1 ст. 10.6), «Сокрытие сведений о внезапном падеже или массовом заболевании животных» (ч. 1 ст. 10.7), «Нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки или убоя животных» (ч. 1 ст. 10.8).

Также возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Кроме того, прокуратура готовит исковое заявление, обязывающее Фонд исправить выявленные нарушения.

Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль прокуратуры региона. Ранее зоозащитники сообщали о гибели около 30 животных в данном приюте.

