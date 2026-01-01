В Перми пройдёт благотворительная распродажа «Тёплый день» Пермяков ждут в Центре городской культуры 29 марта

Фото: 2Gis

В конце этой недели, 29 марта, в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15) состоится благотворительная распродажа «Тёплый день», которую проведёт общественной организацией «Территория семьи». Все собранные средства направят на поддержку проекта «Безопасная квартира» — временного убежища для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия.

Проект предоставляет бесплатное временное жильё, где мамы могут восстановить силы, оформить документы, получить юридическую и психологическую помощь, а также начать самостоятельную жизнь. Каждая квартира рассчитана на две семьи и четверых детей. Всего в трёх квартирах могут проживать шесть мам и 12 детей. За всё время работы проекта помощь получили 137 женщин и 254 ребёнка.

На распродаже будут представлены женские вещи, переданные жителями Перми и партнёрами организации. Одежда — по доступным ценам (от 100 руб.).

Дополнительная программа:

— фестивальный макияж с блёстками и стразами (Полина Борисова, с 13:00 до 14:00);

— открытки от художницы Яны Дорофеевой;

— портреты от фотографа Кати Дроковой;

— консультации по стилю от Полины Кукаркиной.

Собранные средства пойдут на оплату аренды, коммунальных услуг, продуктов и других базовых потребностей семей. Содержание одной квартиры обходится примерно в 35 тыс. руб. в месяц. Напомним, в феврале была открыта третья квартира, поэтому сейчас проекту особенно нужна поддержка.

«Это классный способ провести выходной с подругой: найти уникальную вещь, попробовать новый образ и помочь женщинам с детьми, оказавшимся в беде», — отмечает Анна Зуева, президент организации «Территория семьи».

По словам организаторов, благотворительные распродажи — это не только поддержка нуждающихся, но и вклад в экологию за счёт повторного использования одежды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.