В Перми пройдёт благотворительная распродажа «Тёплый день»
Пермяков ждут в Центре городской культуры 29 марта
В конце этой недели, 29 марта, в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15) состоится благотворительная распродажа «Тёплый день», которую проведёт общественной организацией «Территория семьи». Все собранные средства направят на поддержку проекта «Безопасная квартира» — временного убежища для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия.
Проект предоставляет бесплатное временное жильё, где мамы могут восстановить силы, оформить документы, получить юридическую и психологическую помощь, а также начать самостоятельную жизнь. Каждая квартира рассчитана на две семьи и четверых детей. Всего в трёх квартирах могут проживать шесть мам и 12 детей. За всё время работы проекта помощь получили 137 женщин и 254 ребёнка.
На распродаже будут представлены женские вещи, переданные жителями Перми и партнёрами организации. Одежда — по доступным ценам (от 100 руб.).
Дополнительная программа:
Собранные средства пойдут на оплату аренды, коммунальных услуг, продуктов и других базовых потребностей семей. Содержание одной квартиры обходится примерно в 35 тыс. руб. в месяц. Напомним, в феврале была открыта третья квартира, поэтому сейчас проекту особенно нужна поддержка.
«Это классный способ провести выходной с подругой: найти уникальную вещь, попробовать новый образ и помочь женщинам с детьми, оказавшимся в беде», — отмечает Анна Зуева, президент организации «Территория семьи».
По словам организаторов, благотворительные распродажи — это не только поддержка нуждающихся, но и вклад в экологию за счёт повторного использования одежды.
