В Перми эксперты высказались о законе о русскоязычных вывесках Нововведения вступили в силу в марте

Фото: гастрокофейня "Фрай"

В марте в России вступил в силу федеральный закон, обязывающий размещать всю информацию на улицах городов исключительно на русском языке. Исключения возможны только для регионов с официально признанным вторым государственным языком, но дублирование должно быть чётким и понятным. Нововведения затронули и пермский бизнес: предприниматели обязаны привести вывески, меню и рекламные материалы в соответствие с новыми правилами, чтобы избежать штрафов и дополнительных расходов.

По словам юристов, опрошенных «Новым компаньоном», закон не распространяется на зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования, поэтому бренды с официальной регистрацией могут сохранить англоязычные названия. В остальных случаях рекомендуется дополнить вывеску переводом или зарегистрировать товарный знак. Контролирующие органы обещают дать бизнесу время на адаптацию, а Роспотребнадзор уже опубликовал разъяснения по применению новых норм. При этом штрафы за нарушение требований к языку вывесок и меню пока относительно небольшие — до 10 тыс. руб. для компаний, но за рекламные материалы ответственность строже: ФАС может оштрафовать на сумму до 500 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что новые правила приведут к дополнительным расходам для бизнеса, особенно для тех, кто строил свой стиль на иностранной лексике. В то же время владельцам заведений с изначально русскоязычными названиями менять ничего не нужно. Тем не менее, даже они опасаются возможных ужесточений, ведь некоторые устоявшиеся термины в меню сложно заменить на русские аналоги.

Подробнее о том, какие новшества ждут пермский бизнес, и что нужно знать предпринимателям в связи с новым законом, — читайте в материале «Нового компаньона».

