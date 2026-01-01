Из-за рухнувших в жилом доме Соликамска перекрытий возбуждено уголовное дело Статья — «Халатность»

фото: Галина Беляева

В Соликамске по факту обрушения потолочного перекрытия в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Инцидент произошёл 21 марта 2026 года.

По результатам проверки установлено, что обрушение произошло в двухэтажном здании, расположенном на ул. Землячки. Никто из жильцов не пострадал.

Следователь осмотрел место происшествия и назначил проведение необходимых судебных экспертиз. Следствие будет активно работать над восстановлением прав жильцов и даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые могли повлиять на случившееся.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что собственники пострадавшей квартиры отказались переезжать в пункт временного проживания. Теперь комиссия по чрезвычайным ситуациям будет решать, какие меры предпринять для устранения последствий ЧП.

