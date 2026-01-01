Идёт расследование обрушения перекрытий в жилом доме Соликамска Комиссия по ЧС решит, как ликвидировать последствия обрушения Поделиться Твитнуть

фото администрации Соликамского округа

В Соликамске (Пермский край) продолжается расследование обрушения перекрытий в двухэтажном жилом доме. Инцидент произошёл 21 марта на ул. Розы Землячки, 14. Пострадавших нет.

Известно, что собственники пострадавшей квартиры отказались переезжать в пункт временного проживания. Теперь комиссия по чрезвычайным ситуациям будет решать, какие меры предпринять для устранения последствий ЧП.

О продолжающемся разбирательстве информировала администрация округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.