В Прикамье ещё один чиновник потерял работу из-за конфликта интересов Заместитель главы Бардымского округа покровительствовал знакомому подрядчику

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края сообщила, что суд удовлетворил иск о принудительном увольнении муниципального служащего.

Заместитель главы Бардымского округа был уволен из-за утраты доверия к нему. Выяснилось, что чиновник покровительствовал своему знакомому подрядчику.

Директор строительной компании был другом муниципального служащего. Чтобы защитить его от штрафов, чиновник подписал акты приёмки работ для фельдшерско-акушерских пунктов, хотя знал, что строители не выполнили свои обязательства. Более того, он убеждал других членов комиссии поставить свои подписи.

Прокуратура обратилась к главе округа с требованием уволить чиновника, но это произошло только после решения суда.

Как ранее писал «Новый компаньон», за 2025 год благодаря судебным разбирательствам, инициированным прокуратурой Пермского края, своих постов лишились 15 служащих, работающих в государственных и муниципальных структурах, из-за коррупционных нарушений. Среди уволенных — бывший руководитель Краснокамского округа Игорь Быкариз и экс-глава Кунгура Вадим Лысанов. В обоих случаях отставка оформлена с формулировкой «в связи с утратой доверия».

