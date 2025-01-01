В этом году по коррупционным основаниям в Прикамье уволили 15 человек Такие решения приняли суды региона после ходатайств прокуратуры Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

За 2025 год благодаря судебным разбирательствам, инициированным прокуратурой Пермского края, своих постов лишились пятнадцать служащих, работающих в государственных и муниципальных структурах, из-за коррупционных нарушений. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ-Прикамье» рассказал прокурор региона Павел Бухтояров.

Среди уволенных — бывший руководитель Краснокамского округа Игорь Быкариз и экс-глава Кунгура Вадим Лысанов. В обоих случаях отставка оформлена с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Помимо этого, прокуратуре удалось добиться отстранения от должностей пяти руководителей различных государственных и муниципальных организаций.

Как отметил Павел Бухтояров, в их число вошли те, кто пытался уйти от ответственности, уволившись по собственному желанию до вынесения судебного решения.

