В этом году по коррупционным основаниям в Прикамье уволили 15 человек
Такие решения приняли суды региона после ходатайств прокуратуры
За 2025 год благодаря судебным разбирательствам, инициированным прокуратурой Пермского края, своих постов лишились пятнадцать служащих, работающих в государственных и муниципальных структурах, из-за коррупционных нарушений. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ-Прикамье» рассказал прокурор региона Павел Бухтояров.
Среди уволенных — бывший руководитель Краснокамского округа Игорь Быкариз и экс-глава Кунгура Вадим Лысанов. В обоих случаях отставка оформлена с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Помимо этого, прокуратуре удалось добиться отстранения от должностей пяти руководителей различных государственных и муниципальных организаций.
Как отметил Павел Бухтояров, в их число вошли те, кто пытался уйти от ответственности, уволившись по собственному желанию до вынесения судебного решения.
