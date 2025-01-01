Пермский краевой суд отменил решение по главе Кунгура Вадиму Лысанову Чиновнику изменят формулировку увольнения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда отменила приговор Кунгурского городского суда в отношении экс-главы Кунгурского округа Вадима Лысанова. Ранее нижестоящая инстанция отклонили иск прокурора о досрочном прекращении полномочий главы в связи с утратой доверия.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, Пермский краевой суд поддержал аргументы прокурора о том, что Лысанов, занимая должность главы округа, пренебрег антикоррупционным законодательством и не предпринял действий для предотвращения или разрешения конфликта интересов. Кроме того, он совершал действия, обусловленные личной заинтересованностью в получении выгоды лицом, с которым состоял в близких отношениях.

В результате пересмотра дела было вынесено новое решение, касающееся основания для досрочного увольнения Лысанова. Формулировка «в связи с отставкой по собственному желанию» была заменена на «в связи с утратой доверия».

Как писал «Новый компаньон», в мае этого года на должность главы Кунгурского округа вместо Вадима Лысанова был назначен Сергей Толчин, прежде занимавший руководящую должность в проекте создания технополиса «Новый Звёздный» в АО «Протон-ПМ».

Отметим, ранее прокуратура направляла в местную думу представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа в связи с утратой доверия. Однако депутаты решили прекратить полномочия чиновника в связи с его добровольной отставкой. Прокурор, не согласившись с таким решением, обратился в суд с иском о признании его незаконным. Кунгурский городской суд отклонил требования прокуратуры, а Пермский краевой суд поддержал решение суда первой инстанции.

