Сергей Толчин назначен заместителем главы Кунгурского округа Прикамья В скором времени он может возглавить округ Поделиться Твитнуть

фото: администрация Кунгуского МО

Сергей Толчин 16 апреля назначен заместителем главы Кунгурского муниципального округа по развитию территории. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В информации сказано, что Толчин — кандидат географических наук с опытом работы в государственных и муниципальных структурах. До этого назначения он трудился в министерстве промышленности Пермского края, а также в администрации Перми. Последним местом его работы было АО «Протон-ПМ», где он руководил проектом по созданию технополиса «Новый Звёздный».

Ранее сообщалось, что Сергей Толчин рассматривается как потенциальный глава Кунгурского округа, его кандидатура получила одобрение в администрации губернатора.

Предыдущий глава Кунгура Вадим Лысанов покинул свой пост в феврале по собственному желанию. Этому предшествовало требование прокуратуры о его отставке в связи с утратой доверия из-за обнаруженного конфликта интересов, однако депутаты не поддержали требование прокурора.

Приём документов от желающих занять должность руководителя муниципалитета начался 1 апреля и продлится до 6 мая. Кандидаты представят свои стратегии развития округа 15 мая.

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