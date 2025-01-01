Руководитель проекта «Технополис «Новый Звёздный» может возглавить округ в Прикамье В Кунгурском округе стартовал конкурс на замещение главы Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Руководитель проекта создания в Новых Лядах под Пермью технополиса «Новый Звёздный» в ОАО «Протон-ПМ» Сергей Толчин может возглавить Кунгурский округ. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Звезда».

По информации издания, Толчин получил согласование в администрации губернатора. В данный момент ведутся переговоры с депутатским корпусом.

Глава Кунгурского округа Вадим Лысанов покинул должность по собственному желанию в феврале. Прокуратура требовала его отставки с формулировкой «в связи с утратой доверия» из-за выявленного конфликта интересов, однако депутаты думы отклонили требования прокурора.

Приём заявлений от претендентов на замещение должности руководителя муниципалитета стартует 1 апреля и продлится по 6 мая. Стратегии развития округа кандидаты представят 15 мая.

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