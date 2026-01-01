Прокуратура вынесла представления после коммунальной аварии в Кизеле Материалы проверки также направлены в ИГЖН

скриншот видео с места аварии / VK главы Кизеловского округа

Прокуратура города Кизела завершила расследование коммунальной аварии, произошедшей 3 февраля, и выявила нарушения в работе ресурсоснабжающей организации и муниципальных властей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В результате прорыва на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения подача воды была временно ограничена. Специалисты МУП «Ключи 2015» оперативно заменили повреждённый участок трубы. К 5 февраля водоснабжение было полностью восстановлено, а отопление в домах оставалось бесперебойным.

Прокуратура установила, что ресурсоснабжающая организация и местные власти не приняли достаточных мер для предотвращения аварии и своевременного реагирования на неё. Руководителю предприятия и администрации Кизеловского округа направлены представления с требованием устранить выявленные нарушения.

Материалы проверки также направлены в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для решения вопроса о привлечении ресурсоснабжающей организации к административной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.