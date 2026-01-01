Водоснабжение в Кизеле Пермского края обещают восстановить 5 февраля До тех пор вода в дома горожан будет подаваться по графику Поделиться Твитнуть

скриншот видео с места аварии / VK главы Кизеловского округа

Глава Кизеловского округа Прикамья Андрей Родыгин рассказал о ходе восстановительных работ городской системы водоснабжения и записал ролик на фоне работающих бригад.

«Укладываем слои, затем необходима 12-часовая просушка», — сказал глава и выразил благодарность сотрудникам МУП «Ключи», отметив, что они находятся в непростых погодных условиях, работают в усиленном режиме.

Оперативную информацию о возобновлении водоснажения градоначальник посоветовал искать в группах ЕДДС и МУП «Ключи».

В ЕДДС Кизеловского округа сообщили, что вода в квартиры горожан будет подаваться по графику утром и вечером. Например, 4 февраля — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 22:00.

5 февраля после 00:00 ожидается возобновление нормального режима подачи воды потребителям.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в Кизеловском округе 3 февраля в 4 утра произошёл порыв на магистральном водоводе, из-за чего часть Кизела осталась без воды.

