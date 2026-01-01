В Кизеле Пермского края случилась авария на водоводе Прокуратура начала проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кизеловском округе произошёл порыв на магистральном водоводе, из-за чего часть города осталась без воды.

По словам главы Кизела Андрея Родыгина, авария произошла 3 февраля в 4:00. После этого специалисты оперативно приступили к поиску места порыва, к 8:00 его обнаружили и начали раскопки.

Сейчас работы по устранению последствий ведутся в усиленном режиме, добавил чиновник.

«Введено временное ограничение подачи горячей воды потребителям города и на ряде социальных объектов. Холодное водоснабжение будет осуществляться по установленному графику», — пояснил глава территории.

Утром 3 февраля в пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщили, что ведомство взяло ситуацию на контроль. Прокуратура проведёт проверку и даст оценку действиям ответственных лиц администрации Кизела и ресурсоснабжающей организации.

