В Перми из-за ремонтных работ изменили движение автобусов

Администрация Перми

С 20:00 19 марта автобусы №11, 12 и 19 пущены в объезд участка ул. Подлесной через ДКЖ из-за ремонта коммунальных сетей. Они не будут обслуживать остановки «Улица Зои Космодемьянской», «Улица Переселенческая» и «Торговый комплекс Лента».

Ранее «Новогор-Прикамье» сообщал , что с 20:00 в четверг, 19 марта, на ул. Подлесной полностью перекрывается движение в обоих направлениях. Ограничения связаны с аварией на насосной станции РНС-3, расположенной по ул. Подлесной, 57. Сколько продлится перекрытие, неизвестно. В «Новогоре» заявили, что проехать будет невозможно до окончания работ.





Водителей попросили отнестись к временным трудностям с пониманием и заранее спланировать альтернативные маршруты.

