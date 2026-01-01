На улице Подлесной в Перми 19 марта полностью перекроют движение

ООО «Новогор-Прикамье»

С 20:00 в четверг, 19 марта, на ул. Подлесной полностью перекроют движение в обоих направлениях, об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Ограничения связаны с аварией на насосной станции РНС-3, расположенной по ул. Подлесной, 57.

Сколько продлится перекрытие, неизвестно. В «Новогоре» заявили, что проехать будет невозможно до окончания работ.

Водителей попросили отнестись к временным трудностям с пониманием и заранее спланировать альтернативные маршруты.

