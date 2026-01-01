Пермские паралимпийцы удостоены орденов Дружбы

фото : Официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР)

Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Паралимпийских зимних играх в Италии, орденом Дружбы.

Среди них — пермские спортсмены: трехкратная чемпионка Анастасия Багиян и ведущий Сергей Синякин. Их достижения позволили российской сборной (в составе шести человек) занять третье место в медальном зачёте.

Анастасия Багиян, выступавшая вместе с Синякиным в категории спортсменов с нарушением зрения, одержала победы в спринте и индивидуальных гонках на 10 и 20 км.

