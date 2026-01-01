Лыжница из Пермского края завоевала третье золото на Паралимпиаде-2026

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Представительница Пермского края Анастасия Багиян, выступавшая в категории спортсменов с нарушением зрения, одержала победу в индивидуальной гонке на 20 км на Паралимпийских играх в Италии. Этот успех принёс сборной России седьмую золотую медаль турнира.

Багиян преодолела дистанцию вместе с лидером-поводырём Сергеем Синякиным, показав время 43 минуты 59,1 секунды. Серебряным призёром стала Симона Бубеничкова из Чехии, замкнула тройку сильнейших китаянка Ван Юэ.

Для 24-летней пермской спортсменки это уже третья золотая медаль Паралимпиады-2026: ранее она победила в спринте и в индивидуальной гонке на 10 км.

