В Чайковском повысили вознаграждение за привлечение контрактников на СВО Теперь за каждого привлечённого будут платить по 150 тысяч

Константин Долгановский

На очередном заседании думы Чайковского округа Пермского края депутаты приняли решение увеличить размер выплаты за привлечение граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с временной регистрацией, на военную службу по контракту. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Теперь за каждого привлечённого в военный комиссариат Чайковского округа выплата составит 150 тыс. руб., что на 50 тыс. руб. больше, чем раньше. Эти средства будут выделены из резервного фонда администрации округа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что вербовщикам участников СВО из Сивинского округа с 1 марта начали платить по 30 тыс. руб.

