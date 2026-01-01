В Прикамье вербовщикам участников СВО из Сивинского округа будут платить по 30 тысяч рублей
Это единоразовая сумма
В Сивинском городском округе депутаты местной думы решили ввести поощрение для жителей, которые убеждают людей заключать контракты для прохождения военной службы и отправляться на СВО.
Представительный орган Сивинского округа поддержал инициативу о предоставлении единоразовой денежной суммы таким вербовщикам.
Размер вознаграждения установлен в сумме 30 тыс. руб. Финансирование выплат будет осуществляться за счет резервного фонда местной администрации и предназначено для тех, кто привлек к заключению контракта гражданина России, иностранного гражданина или лица, не имеющего гражданства, сообщает телеграм-канал «На местах».
Постановление начнёт действовать с 1 марта 2026 года.
