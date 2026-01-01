Власти Прикамья расширят полномочия по установлению требований к НТО Законопроект прошёл два чтения

Константин Долгановский

Правительство Пермского края получит дополнительные полномочия по установлению требований к нестационарным торговым объектам (НТО). Соответствующий проект закона был одобрен региональным заксобранием в двух чтениях на пленарном заседании 19 марта.

Документ был внесён на рассмотрение депутатов в связи с федеральными изменениями, наделяющими органы государственной власти регионов дополнительным правом регулирования ряда вопросов в сфере НТО.

В частности, власти Прикамья получают право определять критерии и процедуры внесения в схему размещения или исключения из неё НТО, расположенных на частных земельных участках. Также будут установлены требования к эксплуатации мобильных торговых объектов для осуществления торговой деятельности, таких как фургоны, автомагазины, прицепы и цистерны.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

