В Прикамье полномочия в сфере НТО планируют передать на региональный уровень Законопроект рассмотрят в марте

Константин Долгановский

В Законодательном собрании Пермского края находится на рассмотрении инициатива, предусматривающая расширение полномочий регионального правительства в области нестационарной торговли. Законопроект направлен на урегулирование ряда вопросов, связанных с нестационарными торговыми объектами (НТО).

Как сообщает телеграм-канал краевого парламента, согласно изменениям, внесённым на федеральном уровне, правительство региона получает право определять критерии и процедуры внесения в схему размещения или исключения из нее НТО, расположенных на частных земельных участках. Также будут установлены требования к эксплуатации таких объектов, включая особенности использования передвижных торговых точек, таких как фургоны, автомагазины, прицепы и цистерны.

Ожидается, что законопроект депутаты рассмотрят на заседании парламента в марте.

