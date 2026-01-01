Пакет поправок к бюджету Пермского края на 2026-2028 годы принят в двух чтениях Расходы и дефицит будут сокращены

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели законопроект о внесении изменений в бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Пакет поправок был принят в двух чтениях в ходе пленарного заседания 19 марта.

Согласно документу, доходная часть в 2026 году будет увеличена на 1,8 млрд руб. Рост поступлений в основном связан с возвратом неиспользованных остатков от государственных учреждений и муниципальных образований, а также инвестиций от спецзастройщиков «Заостровка» и «Корса» в рамках реализации проектов КРТ.

Расходную часть бюджета в 2026 году планируется сократить на 28 млн руб., в 2027 году — на 2,6 млрд руб., в 2028-м — на 166,2 млн руб. По словам министра финансов Прикамья Екатерины Тхор, при этом расходы бюджета планового периода обеспечиваются за счёт сокращения условно утверждённых расходов в размере 4,8 млрд в 2027 году и 1,1 млрд руб. в 2028-м. Как писал ранее «Новый компаньон», часть расходов перераспределяется по ряду крупных проектов.

В текущем году дефицит краевого бюджета уменьшится на 1,8 млрд руб., в 2027-м на 2,6 млрд, в 2028-м — на 166 млн руб. Объём госдолга в связи с досрочным привлечением кредита из федерального бюджета на финансирование инфраструктуры ОЭЗ в Перми снизится на 3,6 млрд руб. в 2026 году и почти по 6,5 млрд в плановом периоде.

С учётом внесённых изменений в 2026 году доходы бюджета края составят 277,1 млрд руб., расходы — 301,8 млрд, дефицит — 24,1 млрд руб. (9,9% от объёма собственных доходов). Объём госдолга сохраняется на безопасном уровне — 56,9 млрд руб. (31,9 млрд — кредиты федерального бюджета, 25 млрд — кредиты банков), что составляет 24% от собственных доходов.

