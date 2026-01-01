Алёна Бронникова Перенесли на стройки В бюджете Прикамья запланировано изменение доходной и расходной частей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На рассмотрение Законодательного собрания Пермского края поступил законопроект о поправках к действующему бюджету региона. Доходную часть в 2026 году планируют увеличить на 1,8 млрд руб. Как пояснили в краевом минфине, преимущественно за счёт возврата неиспользованных остатков от государственных учреждений и муниципальных образований.

Увеличение доходов запланировано в том числе за счёт инвестиционных поступлений от двух застройщиков. Так, структура федерального девелопера «Самолет» ООО «Специализированный застройщик «Заостровка» внесёт в бюджет края 200,3 млн руб. на обновление участка ул. Строителей в Перми и моста через реку Мулянку с организацией регулируемого перекрёстка в створе бульвара Преображенского в деревне Кондратово.

ООО «Специализированный застройщик «Корса» в рамках реализации проекта комплексного развития территории направит в бюджет 120,3 млн руб. на строительство испытательной лаборатории и архивохранилища для краевого Управления автомобильных дорог и транспорта, а также на приведение в нормативное состояние административного здания на ул. Плеханова, 51в в Перми.

При этом по ряду статей ожидается уменьшение поступлений в бюджет, в том числе по доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию на 100,7 млн руб. и на 200 млн руб. от платы за использование лесов. Как указано в документации к законопроекту, причинами стали снижение доли розничной продажи крепкой алкогольной продукции и расторжение ряда договоров аренды лесных участков для заготовки древесины.

Строительные расходы

Расходную часть бюджета в 2026 году планируется уменьшить на 28 млн руб., в 2027 году — на 2,6 млрд руб., в 2028-м — на 166,2 млн руб. В Министерстве финансов Пермского края отметили, что по итогам 2025 года собственные остатки бюджета составили 1,4 млрд руб. Для обеспечения целевого использования в 2026 году неисполненных расходов прошлого года, в том числе на оплату заключённых госконтрактов, предусмотрены сокращение некоторых расходов на текущий год и перенос части средств на 2027—2028 годы на основании планов-графиков выполнения работ.

Помимо изменений по социальным направлениям расходов, корректировки касаются инфраструктурных, дорожных, транспортных и культурных проектов. В связи с предоставлением федерального казначейского инфраструктурного кредита в размере 5 млрд руб. для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в особой экономической зоне «Пермь» в 2025 году на 2026—2027 годы, в бюджете Прикамья предусмотрят сокращение расходов в 2026 году на 2,7 млрд руб., в 2027-м — на 2,3 млрд руб.

Среди изменений — финансирование крупных проектов, таких как межвузовский кампус «Будущее Пармы» и культурное пространство «Завод Шпагина». В связи с повышением ставки НДС до 22% на осуществление прав и обязательств концедента в отношении проекта по строительству кампуса АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» увеличат размер субсидии на 901,6 тыс. руб. — по 386,4 тыс. руб. ежегодно в 2026 и 2027 годах и на 128,8 тыс. руб. в 2028 году.

Уточнение объёма и сроков двух этапов работ по сохранению объекта культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских» показало удорожание проекта. Речь идёт о литейном и колёсном цехах бывшего завода Шпагина. В связи с этим 255,3 млн руб. предлагается перераспределить с 2026 на 2028 год, а также увеличить в 2028 году расходы на 100,9 млн руб.

Кроме того, предлагается перераспределить с 2026 года 155 млн руб. в связи с переносом сроков реализации проекта по благоустройству территории, примыкающей к «Заводу Шпагина», — долины реки Егошихи на участке от здания Дома музыки до Трамвайного мостика. На 2027 год предлагается перенести 89 млн руб., на 2028-й — 66 млн руб.

Ещё часть расходов предлагается к перераспределению по дорожным объектам.

На оплату госконтракта на строительство Чусовского моста на ближайшие два года предусмотрят 4,9 млрд руб. Сумму расходов крае­вого бюджета в 2026 году по данному направлению планируется увеличить на 4,6 млрд руб., в 2027-м — на 315,7 млн руб. В минтрансе Прикамья сообщили, что изменения связаны с переносом остатков средств 2025 года, и на общую стоимость работ и сроки реализации это не повлияет.

Перераспределение финансирования также коснётся проектов строительства третьего моста через Каму, реконструкции ул. Соликамской на участке от ул. Первомайской до площади Восстания и реконструкции ул. Аэродромной на участке от шоссе Космонавтов до терминала аэропорта Большое Савино в Перми. Причина связана с процедурой изъятия земельных участков.

На строительство моста с 2026 на 2027 год будет перенесено 500 млн руб. Общая стоимость работ на данный момент оценивается в 85,8 млрд руб., объём расходов из краевого бюджета в 2026 году был запланирован в размере 1 млрд руб., в 2027-м — 761,9 млн руб. Таким образом, сумма бюджетных средств в 2027 году вырастет до 1,2 млрд руб.

На реконструкцию участка ул. Соликамской в 2026 году было запланировано 500 млн руб. из общей стоимости проекта в 22,2 млрд руб. Из них на 2027 год планируется перераспределить 100 млн руб. Стоимость обновления ул. Аэродромной составляет 430 млн руб. Из бюджета региона на работы в 2026 году планировалось выделить 54,6 млн руб. Объём средств, который запланирован к перераспределению, составит 43,8 млн руб.

«Нестроительные» объекты

В число направлений, не связанных со строи­тельством объектов, в отношении которых запланированы изменения в расходную часть краевого бюджета, вошли также градостроительная и жилищная политика. В частности, правительство Пермского края намерено зарегистрировать юридическое лицо для реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края» будет осуществлять функции застройщика и технического заказчика по строительству многоквартирных домов в отдельных округах края. На взнос в уставный капитал организации предусмотрят 250 млн руб. Курировать её деятельность будет региональный минстрой.

Помимо реализации программы по расселению аварийного жилищного фонда — более 400 тыс. кв. м, оператор также будет осуществлять предоставление жилья в рамках других программ. Источником дополнительных расходов станут доходы от застройщиков в качестве платы за право заключения договоров о КРТ.

По направлению развития транспортного комплекса в бюджете предусмотрят дополнительные расходы на воздушный, водный транспорт и причальную инфраструктуру.

В связи с высоким пассажирским спросом из Перми увеличат количество авиарейсов в Яро­славль и Горно-Алтайск. Для этого из бюджета региона в 2026 году будет предоставлена субсидия на общую сумму 14,6 млн руб. На обеспечение восьми парных рейсов в Ярославль будет направлено 5,2 млн руб., шести парных рейсов в Горно-Алтайск — 9,4 млн руб.

Запланирован перенос средств с 2026 на 2027 год в сумме 44,5 млн руб. на восстановление дебаркадеров. Два дебаркадера были безвозмездно переданы в собственность Пермского края в 2024 году, и сейчас ведутся работы по их восстановлению. Также передан и третий, по информации минтранса. Четвёртый дебаркадер в данный момент находится в процессе передачи.

По направлению экономического развития в бюджете предусмотрят дополнительные расходы на развитие креативной экономики. Фонду креативных индустрий Пермского края выделят субсидию в размере 20,1 млн руб. в 2026 году и 132,6 млн руб. в 2027-м для открытия Центра развития креативных индустрий.

Проект поправок к действующему бюджету планируется рассмотреть на комитетах, а затем на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края в марте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.