Для борьбы с паводком на станциях СвЖД в Прикамье появились вагоны с щебнем Железнодорожники мониторят уровень воды в реках вблизи мостов

РЖД

В преддверии весеннего паводка Свердловская железная дорога (СвЖД) принимает превентивные меры для предотвращения подтопления ж/д путей и деформации земляного полотна, а также для защиты инженерных сооружений в регионах присутствия.

По данным метеослужбы СвЖД, из-за многоснежной зимы максимальный уровень воды в реках Тюменской, Свердловской областей и Пермского края может превысить многолетние средние значения на 0,5–2,5 м.

В связи с этим железнодорожники мониторят уровень воды в реках вблизи мостов; ведут наблюдение с помощью БПЛА; очищают от снега кюветы, водоотводные канавы и водопропускные трубы.

На ключевых станциях размещены 22 противоразмывных поезда-платформы, оснащённые щебнем, песком, пиломатериалами, а также вагоны с инструментами и оборудованием. Эти поезда готовы незамедлительно отправиться к месту работ.

Ранее эксперты Главного управления МЧС России по Пермскому краю предупреждали, что паводковая ситуация в этом году может оказаться более сложной, чем в прошлом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.