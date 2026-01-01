В Пермском крае в половодье может подтопить 16 населённых пунктов В МЧС назвали возможные сценарии развития паводка

МЧС России по Пермскому краю

Эксперты Главного управления МЧС России по Пермскому краю предупреждают, что паводковая ситуация может оказаться более сложной, чем в прошлом.

Высота снежного покрова в Прикамье колеблется от 80 до 100 см, а в горных и восточных районах достигает 120 см, что на 20-30 см больше нормы и показателей прошлого года. Содержание воды в снеге превышает норму на 15-25%, а в центральных и южных районах — на 45%.

Уровень воды в большинстве рек Прикамья близок к обычным зимним значениям (70-100% от нормы), а толщина льда составляет 45-80 см. Однако на некоторых участках рек Яйва, Обва и Чусовая лёд толще обычного на 10-20 см, что может затруднить прохождение ледохода.

Осеннее увлажнение в бассейнах рек Большой Танып и Буй (Чернушинский округ) превысило норму на 11%. В Верещагинском округе глубина промерзания почвы оказалась на 13% выше среднего, что может затруднить впитывание талых вод.

Для минимизации рисков на Камском и Воткинском гидроузлах начата плановая предполоводная сработка: Камское водохранилище заполнено на 85,8%, а Воткинское — на 80,7%, что создаёт необходимый «запас» для приёма большого объёма воды.

«В настоящее время ведётся противополоводная сработка на Нытвенском, Очерском и Шировском водохранилищах. Сработка Лысьвенского водохранилища начнётся с конца марта. Верхне-Зырянское водохранилище в сработке не нуждается», — отметил руководитель Камского бассейнового водного управления Александр Михайлов.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю совместно с Пермским ЦГМС и Камским БВУ непрерывно мониторят ситуацию. В случае резкого увеличения притока воды оперативно разрабатываются предложения для Федерального агентства водных ресурсов по корректировке режимов сброса воды через плотину Камской ГЭС.

На данный момент специалисты выделяют два возможных сценария развития событий. При базовом, основанном на умеренном таянии снега, затопление возможно в 9 населённых пунктах 7 муниципалитетов: города Кудымкар и Чусовой, сёла Кува, Карагай, Моховое, Бондюг, посёлки Усть-Нытва и Кукуштан, д. Качка.

При пессимистичном сценарии (при резком потеплении и значительных осадках в апреле-мае) список увеличится до 16 населённых пунктов в 11 муниципалитетах. В зону риска могут попасть также п. Ласьва (Краснокамский МО), с. Бобровка (Чусовской МО), города Александровск и Яйва, а также посёлки Сергеевский и Сосновая (Гайнский МО) и Губаха.

Жителям территорий, находящихся в зоне возможного подтопления, рекомендуется заранее подготовить личные документы, ценные вещи и внимательно следить за официальными сообщениями МЧС России.

«Риски осложнения обстановки в 2026 году выше, чем в прошлом сезоне. Однако все силы и средства РСЧС региона находятся в полной готовности», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю (по гражданской обороне) Александр Шарапов.

